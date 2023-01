Tonetto: "Sul caso Zaniolo ci perdono tutti. Spinazzola? Serve pazienza"

RADIO ROMANISTA - Ai microfoni dell'emittente radiofonica, durante la trasmissione 'Secondo Tempo', è intervenuto l'ex giallorosso Max Tonetto per commentare la gara con il Napoli e non solo. "La Roma ieri se l’è giocata alla pari col Napoli e meritava sicuramente qualcosa in più. La squadra mi è piaciuta e il pareggio sarebbe stato più giusto. Su entrambi i gol ci sono responsabilità individuali della Roma. La difesa è stata ordinata ma ha pagato caramente i due episodi - le sue dichiarazioni -. Di Spalletti vedo l’identità precisa di gioco. Lobotka mi ricorda Pizarro davanti alla difesa. Si vede la sua mano nel Napoli, ha abbinato quantità e qualità, ha trovato un equilibrio e rispetto al passato utilizza più giocatori".

"Spinazzola? Ci vuole tempo per recuperare da infortuni così. È un passaggio necessario. Ieri l’ho visto meglio e non in grande difficoltà, ma ci vuole pazienza - ha aggiunto -. Sul caso Zaniolo ci perdono tutti. La Roma sta perdendo un giovane talento in cui ha creduto tanto ma ora il rapporto è inclinato. Spero che il discorso si risolva con una cessione anche per quello che si è visto negli ultimi giorni".

"La Coppa Italia deve assolutamente essere un obiettivo per la Roma. Giustamente Mourinho vuole andare su tutti i fronti e da domani va sfruttata la possibilità di andare avanti e rivincerla", ha continuato.