Stadio Roma: chiusa oggi la conferenza preliminare dei servizi sul nuovo impianto giallorosso

Si è chiusa oggi, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa, la conferenza preliminare dei servizi dedicata al nuovo stadio della Roma. Gli uffici del dipartimento Urbanistica del Comune di Roma stanno redigendo il verbale, che sarà pronto nei prossimi giorni. Il passaggio di oggi è solo il primo step ufficiale sulla lunga via dell'approvazione definitiva del progetto targato As Roma. I prossimi passaggi sono l'approvazione della delibera che conterrà il testo del verbale, il voto dell'aula sul pubblico interesse e l'apertura della conferenza dei servizi decisoria. Dopo la quale, con l'ok definitivo alla convenzione tra parte pubblica e As Roma, entreranno in azione ruspe ed escavatrici. Prima di quel passaggio, infine, è attesa la presentazione del progetto architettonico dello stadio.

(Dire)