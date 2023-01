Spal, De Rossi: "Un giorno vorrei tornare alla Roma. Con Ranieri ricordi incredibili. Nainggolan? Speriamo bene"

Daniele De Rossi, attuale allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari di Claudio Ranieri, suo ex tecnico ai tempi della Roma. Queste le dichiarazioni di De Rossi, il quale si è soffermato anche sul possibile arrivo di Radja Nainggolan.

Su Ranieri.

"Dal punto di vista tattico è molto pragmatico, intelligente, conosce il calcio e i calciatori meglio di chiunque altro. Poi dal punto di vista umano è un signore, un gentiluomo di carattere che nello spogliatoio ha gli attributi e non si fa problemi a dire a Tizio o Caio se si stanno comportando male o a togliere De Rossi all’intervallo di un derby (ride, ndr). Il ricordo che ho è incredibile, era al mio fianco in quella che probabilmente è stata la nostra ultima presenza con la Roma. Lui forse per motivi d’età, io spero un giorno di tornarci. Era il momento in cui dicevamo addio alla nostra squadra del cuore: ci siamo fatti forza a vicenda e non potevo scegliere persona migliore da avere accanto in quel momento".

Su Nainggolan.

"Della telefonata con Radja non parlo prima della partita. Con lui ci sentiamo in maniera costante a prescindere dal fatto che possa esserci un secondo fine. Non c’è nulla di ufficiale ed è meglio parlare della partita e dei giocatori che daranno la vita a Cagliari, poi vediamo quello che succederà. Speriamo bene".