Spal, De Rossi: "Nainggolan? Mi piacerebbe averlo in squadra. È forte e mi fido di lui"

Alla vigilia della sfida contro l'Ascoli in programma domani, il tecnico della Spal, Daniele De Rossi, ha parlato della possibilità che Radja Nainggolan, suo compagno ai tempi della Roma, lo raggiunga a Ferrara dopo l'addio all'Anversa.

Queste le sue parole:

Possibile l'arrivo di Nainggolan?

"Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c'entra niente con la Serie B. Si tratta di un calciatore unico, forte e senza squadra. E io giocatori forti e senza squadra li vorrei sempre. Lui si porta dietro anche tanti altri discorsi che potrebbero spaventare qualcuno, ma non me. Ha un cuore gigante. Mi piacerebbe avere Nainggolan nella mia squadra. È forte e mi fido di lui. Non lo sento da tanto, se ne devono occupare il presidente e il direttore sportivo. Io ora devo solo pensare ai ragazzi che ho già nello spogliatoio".