Solidarietà, vinci la canotta ufficiale della Roma autografata da Aldair e Tonetto (FOTO)

Charity Stars, una delle maggiori realtà mondiali nel campo della solidarietà, lancia l'asta benefica in favore dell'associazione Andrea Tudisco. In palio c'è qualcosa di unico. Si tratta delle canotte ufficiali AS Roma e SS Lazio indossate nell'ultimo derby di Footvolley e autografate dagli atleti: Aldair, Max Tonetto, Massimo Oddo e Cesar Rodrigues.

Clicca sul link e partecipa all'asta.

PARTECIPA ALL'ASTA