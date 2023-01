Scontri A1, Piantedosi: "Accertamenti in corso, ma ci saranno numerosi Daspo"

"Sono in corso accertamenti di attribuzione delle responsabilità, credo che ci siano elementi per un numero significativo di Daspo. Quello che ci muove è la tutela generale dell'ordine pubblico e l'attribuzione specifica di responsabilità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, da lui presieduto, a Firenze. "Sto valutando provvedimenti, mi riservo di farlo a breve. Probabilmente sarà fatta una valutazione. Mi riservo di vedere i risultati del lavoro del comitato di analisi, ma non escludo provvedimenti. Ci sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità", ha aggiunto.

(ANSA)

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha espresso la sua opinione in merito all'ipotesi di divieto di trasferta per i tifosi partenopei. Queste le sue dichiarazioni: "Io rispetto ovviamente le decisioni del ministro Piantedosi con cui abbiamo un'ottima collaborazione e con cui stiamo lavorando molto bene. E' chiaro che mi augurerei che si penalizzassero i tifosi violenti ma non i tanti sostenitori che seguono la squadra anche in trasferta e che ovviamente non hanno nulla a che fare con quei tifosi violenti. Un intervento più selettivo aiuterebbe a dare una risposta più efficace ad un problema che esiste ma che deve essere affrontato colpendo chi veramente si rende colpevole di questi atti così gravi e gratuiti".

(TGCOM 24)