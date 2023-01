Roma, sette partite a febbraio per capire dove può arrivare la squadra di Mourinho

Seguire la Roma sta diventando simile alle slot Book of Ra online dove l’adrenalina, passi avanti e passi indietro, sono all’ordine del giorno. Ma, così come nel gioco virtuale, anche in quello reale viene il momento in cui bisogna fare i conti. Ecco, per quanto riguarda la Roma i conti si fanno a febbraio. Perché dovrà giocare 7 gare, praticamente una ogni 4 giorni. E sono partite assolutamente vitale per indirizzare la stagione in un certo modo.

La Coppa Italia

Dopo la clamorosa qualificazione ai quarti di Finale da parte della Cremonese – che ha eliminato il Napoli ai rigori proprio nel giorno in cui ha esordito sulla panchina dei lombardi Ballardini -, a febbraio si entrerà nel vivo della competizione nazionale.

Infatti, proprio il primo febbraio i giallorossi di Josè Mourinho dovranno sfidare proprio la Cremonese. Un avversario ostico e, inoltre, quando si è ai quarti di una competizione, ce la si vuol giocare fino alla fine. Guai a sottovalutare l’avversario. Una eliminazione di Abraham e company potrebbe avere degli strascichi non indifferenti.

Il campionato

Il quattro febbraio i giallorossi dovranno sfidare l’Empoli di Paolo Zanetti. I toscani stanno facendo un bel campionato, mettendosi in luce in diverse sfide e, anzi, se dovessero inanellare un filotto di risultati positivi potrebbero pensare anche a qualcosa in più rispetto a una salvezza che si sta rivelando più tranquilla del solito.

L’11 febbraio, invece, la Roma andrà in Puglia per sfidare il Lecce. I salentini hanno un solo risultato se vogliono mettersi a distanza di sicurezza dalla zona calda. Certo, per il momento possono stare sereni ma nel calcio si sono viste delle retrocessioni incredibili. Altra sfida contro una squadra che deve salvarsi: il Verona. Qui i tre punti sono davvero d’obbligo, vista la crisi dei veneti. La sfida ci sarà il 19 febbraio. Infine, il 28 febbraio tocca alla Cremonese andare all’Olimpico. Quattro sfide importantissime dove si possono tranquillamente dare 12 punti. Dodici punti che proietterebbero la Roma verso le zone altissime di classifica. E chissà che se il Napoli dovesse fermarsi, anche a causa della Champions, non si possa sognare perfino qualcosa in più.

L’Europa League

Il sogno è quello di portare, per il secondo anno consecutivo, un trofeo internazionale a casa. L’anno scorso fu la Conference League mentre quest’anno si punta all’Europa League. Nessuno lo dice chiaramente, però la Roma vuol provarci. A provare a mettere il bastone tra le ruote è il Red Bull Salisburgo. Nell’arco di una settimana si saprà il destino europeo della Roma perché il 16 febbraio ci sarà l’andata in Austria mentre il 22 dello stesso mese saranno gli austriaci a dover recarsi nella Capitale che già vede uno stadio Olimpico gremito per provare ad aiutare i calciatori a sognare.

A conti fatti, quindi, febbraio è davvero il mese spartiacque per capire se sarà una stagione da buttare o un’annata che potrà regalare delle soddisfazioni ai milioni di tifosi giallorossi in giro per il mondo.