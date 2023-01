Roma-Genoa, nervosimo di Zaniolo al termine del primo tempo: il giocatore si strappa la maglia. Poi il colloquio con Feliciani (VIDEO)

Primo tempo difficile per Nicolò Zaniolo quello contro il Genoa. Il giocatore, infatti, è apparso nervoso al termine della prima frazione, e uscendo del campo è stato inquadrato dalle telecamere mentre si strappava la maglia. Successivamente si è fermato a parlare con il direttore di gara Feliciani nel tunnel che porta agli spogliatoi. Il numero 22 giallorosso ha recriminato per un fallo non fischiato nei pressi dei limiti dell’area genoana. "Quello è fallo", ha gridato nei confronti del fischietto di Teramo.

zaniolo. pic.twitter.com/IqMpWpG3Fv — ? ER Karsdorpino, Mi Mangio Un Panino ⵣ. (@assromax) January 12, 2023