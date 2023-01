Roma C8, vola l’Accademia giallorossa: primo posto in Serie A2, vittoria nel derby in B (FOTO)

Dopo la vittoria di lunedì sera per 3-1 contro lo Sheriff la Roma C8 di Mister Viscomi agguanta la testa della classifica nella serie A2 della Lega Calcio a 8. Il gruppo oro dell'Accademia giallorossa, in seguito alla vittoria del Campionato di serie B e la conseguente promozione dello scorso anno, si sta imponendo anche in una categoria storicamente piena di insidie e difficoltà.

Decisiva, per il raggiungimento del primo posto provvisorio, è stata la vittoria di lunedì 9 Gennaio allo Sport City. Una gara al cardiopalma vinta dai giallorossi per 3-1, grazie alle reti di capitan Alessandro Amati e la doppietta del talentuoso Tommaso Antoci.

La settimana perfetta della Roma C8 è continuata poi con la vittoria nel derby nel girone dell'Empire di Serie B, dove i giallorossi si sono imposti sulla Lazio C8 grazie ad un gol di Alessio Cherubini, arrivato al quarto sigillo in campionato. Esordio vincente nel 2023 anche per il gruppo Lupi, che si è imposto 4-0 sul Top C8.

Nella settimana che ha visto la prima squadra imporsi 4-2 sull'Atletico Winspeare nel recupero della quarta giornata di serie A, si attende con ansia l'incontro del gruppo Porpora dell'Accademia per quello che sarebbe uno storico en plein giallorosso.

Se vuoi iscriverti anche tu all'Accademia della Roma Calcio a 8, visita il sito www.asromacalcioa8.it