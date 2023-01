Roma-Bologna, Matic si congratula con Tahirovic nel postpartita: "Complimenti per l'esordio da titolare" (FOTO)

Nemanja Matic e Benjamin Tahirovic sono legati da un grande rapporto di amicizia nonostante si conoscano da poco. Il gigante serbo ha preso sotto la sua ala il classe 2003, il quale ha esordito da titolare con la Roma nel match odierno contro il Bologna. Come riportato dal giornalista di DAZN Tommaso Turci, Tahirovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni della piattaforma streaming e, con il sorriso, ha affermato: "Questa è la mia prima intervista!". Nel frattempo Matic lo aspettava per uscire insieme dallo Stadio Olimpico e non ha perso l'occasione per congratularsi con il diciannovenne per la prestazione offerta: "Complimenti per l’esordio da titolare Benjamin!".

