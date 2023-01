Pupo: "Totti è buono ma temo soffra di ludopatia"

Sulle ultime vicende di Totti, è intervenuto persino Pupo a raccontare un aneddoto che l'ha visto protagonista insieme all'ex capitano della Roma: "Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, durante un torneo di solidarietà organizzato come raccolta fondi per i terremotati dell'Aquila che andò in onda su La7".

Ancora Pupo: "Ricordo che guardandolo negli occhi mi sono subito accorto che il gioco lo appassionava molto". E infine: "Totti secondo me è una persona buona, sensibile e generosa, tutte caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia".

(Quotidiano nazionale)