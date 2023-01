"Progetto 16 ottobre": prosegue la collaborazione tra Roma e Lazio in occasione della Giornata della Memoria

“Le tavole che oggi presentiamo agli studenti auspichiamo che risultino uno strumento immediato ed efficace per generazioni di ragazzi chiamati al dovere di ricordare e tramandare quei tragici eventi”.

Il progetto proseguirà nel corso del 2023 con vari incontri nelle scuole medie e superiori della Capitale, fino a concludersi il prossimo 16 ottobre, che coincide con l’ottantesimo anniversario dell’inizio della deportazione degli ebrei romani, quando verrà organizzata una visita nei luoghi della memoria con una rappresentanza degli studenti delle scuole coinvolte.

“La potenza e la bellezza di questo fumetto - le parole di Gabriella Bascelli, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 - è quella di far immedesimare immediatamente i più giovani nelle vicende dei propri beniamini. Sono morti in maniera atroce, ingiusta e incomprensibile i nostri atleti, i nostri fratelli, i nostri concittadini, i nostri compagni di squadra, i ragazzi e le ragazze per cui abbiamo tifato, tifiamo e tiferemo".

"Con questo progetto, la nostra volontà non è dire ai ragazzi più giovani “ricorda chi erano”, ma ricorda chi erano per decidere chi essere nella tua vita. Ricorda per scegliere i valori dell’onore, del rispetto e della fratellanza o quelli della vigliaccheria e dell’inumanità. I valori dello sport sono sempre in antitesi rispetto a ogni tipo di violenza e a ogni tipo di discriminazione. Un Ente Morale come la Lazio ha il dovere di ricordarlo sempre e in ogni luogo”.

