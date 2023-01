Petrachi: "Ho portato 7-8 giocatori che hanno vinto la Conference. Spero che la Roma non perda Smalling"

TRIBAL FOOTBALL - Al sito sportivo ha rilasciato un'intervista l'ex direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, in cui ha commentato la Roma attuale e ha ripercorso la sua esperienza nella capitale. "Possiamo dire che quello che la dirigenza ha fatto è buono, essendo riuscita a portare un trofeo alla Roma dopo tanti anni in cui mancava uno - le sue dichiarazioni -. La vittoria della Conference League, oltre al fatto che si trattava di una nuova competizione, è un passo importante e un buon livello di realizzazione. Vincere a qualsiasi livello e in qualsiasi competizione non è facile e per questo motivo la vittoria della Conference League è stato importante per la Roma. Quest'anno bisognerà vedere se riusciranno a confermare lo stesso livello dell'anno scorso. Credo che per la Roma, se riuscirà a qualificarsi in Champions League, alla fine sarà considerato un buon risultato".

"Posso dare opinioni su Smalling perché è un giocatore che ho portato alla Roma e sono molto contento per il ruolo che ha perché è molto importante fisicamente e professionalmente. Spero che la Roma non lo perda nel 2023 - ha continuato -. È molto difficile trovare un giocatore al suo livello ed è una sicurezza a livello professionale. Negli ultimi tempi non sta subendo infortuni e sono molto contento che stia facendo molto bene. Portare Smalling a Roma non è stato facile, ma è stato veloce. Si è trasferito in prestito con diritto di riscatto. Il desiderio del giocatore è stato molto importante perché la volontà era quella di lasciare Manchester dopo aver compreso le scarse possibilità di giocare. L'idea di trasferirsi alla Roma gli piaceva".

"Non ho esperienza con la presidenza della famiglia Sensi, all'epoca credo che la gestione fosse basata sulla famiglia e sull'amore per il club. Era un periodo diverso quando i presidenti dei club lavoravano con il cuore e la passione per il club e il loro futuro. Ho vissuto solo un anno con la presidenza Pallotta perché ha venduto dopo un anno perché era stanco e non pronto ad andare oltre. Non sono stato fortunato in questo senso. E per questo non sono felice perché avrei voluto continuare a lavorare su questo progetto con il club - ha aggiunto -. Per quanto riguarda la famiglia Friedkin vedremo cosa porterà il futuro, ma va anche ricordato che con Pallotta hanno ottenuto buoni risultati in campionato e in Champions League. È troppo presto per dare un giudizio sui Friedkin".

"Ho un grande desiderio di tornare al lavoro, ma non ho lasciato che questo prendesse il controllo della mia mente e mi facesse fare mosse di cui non sarei felice in futuro. Ho avuto molte opportunità per tornare a lavorare, ho avuto diverse offerte, ma non ho trovato la giusta prospettiva e progetto per iniziare a lavorare. Non mi piacerebbe ritrovarmi in una situazione come quella della Roma e la mia intenzione è quella di trovare un progetto a lungo termine di tre anni che mi dia la possibilità di fare qualcosa anche in relazione alla mia filosofia - ha concluso -. Per esempio, se avessi avuto più tempo alla Roma avrei fatto un buon lavoro perché eravamo sulla strada giusta. Dalla squadra che ha vinto la Conference League, 7-8 sono giocatori che ho acquistato quando ero ds. Il mio desiderio è di iniziare con un club che mi permetta di lavorare a lungo termine e mi dia la possibilità di costruire giorno per giorno".

