Pastore: "Non volevo lasciare il Psg, ma non ero al livello della squadra"

L'ex giallorosso Javier Pastore, che da poco ha concluso la sua esperienza all'Elche, è tornato a commentare in un'intervista a Oh My Goal il suo passaggio dal Psg alla Roma nel 2018: "Non volevo andarmene sinceramente. Il mio cuore voleva restare lì. È stata la più bella avventura. Restare per 12 o 15 anni al Psg, continuare a giocare con Neymar, Mbappé, Messi e dire ai miei figli 'Sì, ho concluso la mia carriera così' sarebbe stato il miglior regalo".

"Non era giusto restare, non ero al livello del Psg in quel momento - ha aggiunto l'argentino -. Ho chiesto che mi lasciassero partire, il progetto era già troppo grande per il mio livello in quel momento".

"La mia storia con il PSG è iniziata molto bene, siamo cresciuti insieme e non potevo forzare qualcosa che non trovavo giusto - ha continuato il Flaco -. Era complicato, perché il presidente non voleva che me ne andassi. Ma per finire bene col Psg, dovevo fermarmi in quel momento".