Nesta: "Un incubo il derby di Roma. Ai giallorossi manca concentrazione" (VIDEO)

Alessandro Nesta, in carriera ex difensore di Lazio e Milan, ha rilasciato un'intervista al canale della Lega di Serie A in cui ha parlato di Milan-Roma, in programma domani sera, e anche del derby. "Un incubo il derby per noi giocatori romani, come Totti e De Rossi nella Roma, cresciuti nelle giovanili. Entro nell'accademia della Lazio ad 8 anni, da quel giorno c'è sempre il pensiero del derby, lo senti anche nel settore giovanile e ti resta nel cervello. Quando c'era il derby di Roma e giocavo con la Lazio non dormivo, quando c'era il derby con l'Inter e giocavo nel Milan dormivo sereno", le sue parole.

"Una delle caratteristiche principali per un difensore è l'attenzione: essere concentrato per tanti minuti, per tante partite - ha aggiunto commentando i giallorossi -. Credo che alla Roma manchi un po' questo: ha giocatori forti, ma ogni tanto a turno non hanno la concentrazione necessaria per non prender gol per tanti minuti. Il Milan è in ritardo di punti, il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato un bel divario dietro ma è lunga. La complessità di Napoli è gestire i primi problemi, questo è il momento per gli altri dietro di approfittarne".

"Oggi per vincere le partite sono tutti organizzati, se non hai un giocatore più veloce o che salta l'uomo sono partite piatte. Leao è quel giocatore lì, è cresciuto molto ma ancora deve fare l'ultimo step per imporsi in società del genere. Dybala sa giocare a calcio, è fortissimo e fa la differenza, ma deve trovare la continuità sotto l'aspetto fisico. Guarderò la partita: c'è ritmo, passione e coinvolgimento. E poi sono due squadre che non si sono mai amate molto, c'è rivalità", ha concluso parlando anche di Rafael Leao e Paulo Dybala.

