Nations League: sarà Italia-Spagna la semifinale nella 'final four'

Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia in semifinale di Nations League: appuntamento per il 15 giugno a Enschede, alle 20.45. A Nyon è andato in scena il sorteggio della Final Four che si giocherà a giugno in Olanda e l'altra sfida per un posto nell'ultimo atto vedrà di fronte proprio la nazionale di casa e la Croazia, appuntamento a Rotterdam per il 14 giugno a Rotterdam, alle 20.45. Le due finali si giocheranno entrambe il 18 giugno: quella per il terzo posto a Enschede alle 15 e quella per il titolo alle 20.45 a Rotterdam.