Napoli-Roma mondiale: il match sarà trasmesso in 5 continenti

Napoli-Roma può essere considerata come una delle partite più belle di questo campionato. Il big match, in programma domenica 29 gennaio alle ore 20:45, sarà seguito da milioni di spettatori, infatti sarà trasmesso in ben cinque continenti. Ecco la nota ufficiale rilasciata dalla società partenopea: "Riflettori accesi sullo Stadio Maradona domenica 29 gennaio. Napoli-Roma sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti.

USA : la Gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT)

: la Gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT) MENA : la Gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare)

: la Gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare) Russia : la Gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match TV (canale lineare)

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia, la "euroasiatica" Georgia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe

Copertura anche in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam".

(sscnapoli.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE