Nainggolan: "Alla Roma manca il dominio delle partite e un po’ di giocatori di appartenenza”

RADIO ROMANISTA - Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica a tinte giallorosse. Il Ninja è tornato sul suo periodo romansita e ha parlato della Roma di Mourinho. Le sue parole:

Sulla mancanza di titoli vinti a Roma.

“Noi non abbiamo vinto perché la Juve in quel momento era imbattibile. Ora come società è superata dall’Inter e le altre squadre approfitteranno del calo della Juve. Con la mia Roma ce la saremmo giocata per il titolo alla grande. Sono passati giocatori incredibili anche se non abbiamo vinto nulla. Alla Roma di adesso manca il dominio delle partite”.

Su Lorenzo Pellegrini.

“Noi avevamo due come Totti e De Rossi che ti spingevano a dare tutto. Pellegrini è importante ma è giovane e da solo per lui non è facile, mancano un po’ di giocatori di appartenenza”.

Sulla Conference League

“La Conference della Roma è stata una cosa bellissima e se la meritava. La Roma comunque merita di giocare la Champions”.