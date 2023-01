Milan, Pobega: "Contro la Roma abbiamo dominato, ma siamo stati puniti da piccoli errori"

SPORT MEDIASET - Tommaso Pobega, calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara contro il Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il centrocampista rossonero si è soffermato anche sulla partita contro la Roma, in cui è anche andato a segno. Queste le sue parole.

Sui minuti finali di Milan-Roma.

"Più che chiederci cosa sia successo abbiamo cercato subito di analizzarla già il giorno dopo, abbiamo fatto con il mister una seduta video in cui siamo andati a vedere quali potevano essere i particolari da migliorare perché tutto sommato è stata una partita dominata, giocata molto bene, in cui magari c’è stata qualche disattenzione, qualche piccolo errore che ci ha punito e non ci ha fatto gioire come poteva essere giusto per quel che si è visto in campo".

Il gol?

"Diciamo che mi mancava da tanto il gol in Serie A, è stato bello farlo sotto la Sud. È stato un momento davvero bello esultare con loro, c’è stato poi del rammarico perché non è servito per portare a casa i tre punti però devo continuare a lavorare su questo e cercare di migliorare anche io".