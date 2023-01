Milan-Inter in Supercoppa: Totti e Candela pronti a dare spettacolo a Riyadh

Le Legends della Serie A scendono in campo a Riyadh per portare il loro contributo di storia ed emozioni. Demetrio Albertini, Vincent Candela, Ivan Ramiro Cordoba, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta prenderanno parte ai tanti eventi organizzati da Lega Serie A in collaborazione con i suoi partner. Mercoledì mattina ci sarà un torneo di doppio di padel. Si chiamerà “Padel Cup” e andrà in scena nella cornice del Padel IN. Le coppie saranno sorteggiate prima dell’inizio delle sfide. Ci saranno anche molti altri eventi che coinvolgeranno i calciatori.

(gazzetta.it)

