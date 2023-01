Mancini: "Mourinho ha cambiato la Roma a livello internazionale. L'anno scorso ha fatto bene, ora fa più fatica"

DAZN - 'Amantino' Mancini è stato invitato come ospite durante la trasmissione della piattaforma streaming Supertele, condotta da Pierluigi Pardo. Queste le parole dell'ex calciatore della Roma.

Su Spalletti.

"Lui è stato l'allenatore più bravo con cui ho lavorato. Mi aspettavo questa partenza del Napoli e mi auguro che vinca lo scudetto".

Meglio questo Napoli o la tua Roma ai tempi di Spalletti?

"Erano periodi diversi, ma nella mia Roma c'erano calciatori sopra la media come Totti, De Rossi, Taddei, Pizarro, Perrotta che si inseriva sempre...".

Su Mourinho?

"Anche se nel secondo anno all'Inter non ho praticamente mai giocato, è stata veramente una bella esperienza. In quel periodo non ero in forma ed era giusto mettermi in panchina. Mourinho è una grandissima persona e un grandissimo allenatore. Ha alzato il nome della Roma a livello internazionale. L'anno scorso ha fatto bene, quest'anno no. Quest'anno fa fatica a costruire e creare, la squadra non è continua. Comunque l'arrivo di Mourinho ha cambiato la Roma a livello internazionale".