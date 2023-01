Lille, Fonseca: "Deluso dai tifosi, se non sono contenti posso andarmene"

Dopo il pareggio con il Reims, 1-1 nella 17a giornata di campionato, il tecnico del Lille Paulo Fonseca ha parlato anche dell'atteggiamento dei sostenitori e dei loro fischi durante il match: "Se i tifosi non sono contenti del modo in cui gioca la squadra, possono andare dal presidente e io posso andarmene - le dichiarazioni dell'ex allenatore della Roma nella conferenza post partita -. Sono molto deluso dai nostri tifosi. Ci hanno sempre sostenuto finora, ma oggi hanno fatto il contrario quando la squadra aveva bisogno di loro. È un peccato. I calciatori giocano così perché è quello che chiedo, se c'è un colpevole sono io, non i giocatori. Devono protestare contro di me, non contro i giocatori. Non è giusto".