FOTO e VIDEO - Kim Kardashian indossa la maglia della Roma della stagione 1997-98

Kim Kardashian è stata fotografata con indosso una maglia della Roma. Non quella di questa stagione, bensì quella dell'annata 1997-98, conclusa con un quarto posto in campionato dalla squadra di Zdenek Zeman e caratterizzata dagli sponsor Diadora e Ina Assitalia. Una maglia vintage, dunque, utilizzata dalla showgirl americana per recarsi a una partita di basket insieme al cestista canadese Tristan Thompson.

