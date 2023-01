Juventus: ricorso al Collegio di Garanzia del CONI dopo le motivazioni della Corte Federale d’Appello

Nuovi sviluppi nell'ambito della vicenda plusvalenze, dopo i 15 punti di penalizzazione al club scontati in classifica nella stagione in corso. Dopo le motivazioni della Corte Federale d’Appello, la Juventus pubblica una nota ufficiale in cui annuncia il ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. "Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello - si legge -. Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso".

(juventus.com)

