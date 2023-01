In un'intervista rilasciata in patria, Milan Skriniar ha confermato il suo approdo al PSG a parametro zero a partire dal prossimo giugno: "Si, è vero. Ho firmato con il PSG. Sto aspettando che i club trovino un accordo". I francesi, infatti, vorrebbero già da ora il difensore slovacco. Tra i nomi per sostituirlo in casa Inter c'è anche quello di Chris Smalling, anche lui in scadenza con la Roma.

(futbalsfz.sk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE