Inter, Mkhitaryan: "Sono andato via dalla Roma a testa alta, non rimpiango le mie scelte"

Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Milan in scena domani sera a Riad, il nerazzurro Mkhitaryan è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del passaggio dalla Roma all'Inter. "Spero sia il primo trofeo che gioco con l'Inter ma non l’ultimo, mi piacerebbe giocare più finali con l’Inter. Non rimpiango mai le mie scelte, sono contento di essere stato anni con la Roma e adesso sono all’Inter - le sue dichiarazioni -. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi sono detto che l’unico obiettivo era vincere con quel club e l’ho fatto, sono andato via a testa alta. Adesso penso all’Inter e a vincere con l’Inter perché alla fine è questo quello che conta".