IFFHS: Ancelotti miglior allenatore del 2022, Mourinho quinto

È Carlo Ancelotti, reduce dal successo in Champions League sulla panchina del Real Madrid, a vincere il premio come miglior allenatore per club del 2022 dell'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Tra gli allenatori candidati dall'organismo che si occupa di statistiche e record era presente anche José Mourinho, che alla sua prima stagione in giallorosso ha condotto la Roma alla vittoria della Conference League.

Alle spalle di Ancelotti si posiziona Pep Guardiola del Manchester City, al terzo posto Walid Regragui, attuale ct del Marocco, seguito da Jürgen Klopp quarto e Mourinho quinto.

(iffhs.com)

