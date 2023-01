FOTO - Supercoppa Italiana, incontro tra Totti e Maldini. Il Milan: "Due leggende del calcio" (FOTO)

In occasione della partita valida per la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, Francesco Totti ha incontrato Paolo Maldini. Lo storico numero 10 della Roma è uno degli ambasciatori della Lega Serie A nel mondo e in questo momento si trova Riyadh per assistere dal vivo all'attesissimo derby. Il Milan ha condiviso su Twitter uno scatto dei due ex calciatori: “Due leggende del calcio”.