"Flebo e pastiglie, negli anni 80 regole diverse e un altro calcio"

CORRIERE DEL VENETO - Le paure di Dino Baggio vengono da lontano. L'ex nazionale ha detto in un'intervista al quotidiano che un tempo nel calcio c'era troppa chimica. "Negli anni 80 i famaci per aumentare le prestazioni erano abituali" ricorda Dino Munarolo, medico del Treviso Calcio da 40 anni. Queste le sue parole:

[...]

Cosa prendevano i giocatori in quegli anni?

"Ricordo che si prendeva spesso il Micoren, una sostanza che migliora la respirazione eche veniva data ai giocatori sui vassoi negli spogliatoi. Anche estratti di corteccia surrenare per via intramuscolare per aumentare forza e resistenza alla fatica"

[...]

Ricordiamo una conversazione negli spogliatoi tra lei e il dottor Alicicco, all'epoca medico sociale della As Roma in cui quest'ultimo si lamentava proprio dell'ampio utilizzo di queste sostanze in serie A

"In effetti tutti questi farmaci venivano dichiarati regolarmente. Se ne trova traccia nelle carte. Diciamo che il mondo del calcio si è comportato così fino ai primi anni novanta, poi qualcosa è cambiato. Anche a livello culturale si è fatta una scrematura importante"

Secondo lei il problema oggi è superato?

"Le regole sono cambiate. I giocatori sono diventati molto più attenti, non prendono nemmeno sciroppi o spray e pomate se non si fa prima un'attenta analisi dei contenuti. E' cambiata la mentalità e la gestione del giocatore ma non solo in Serie A"

[...]