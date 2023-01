Figc: minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in memoria di Tavecchio

È venuto a mancare nella notte Carlo Tavecchio all'età di 79 anni. Attualmente Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, era stato Presidente della Federazione dall'agosto del 2014 al gennaio del 2018.

La FIGC ha disposto che prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il weekend (compresi i posticipi di lunedì) venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Tavecchio. In segno di lutto, inoltre, le bandiere del palazzo di Via Allegri - sede della Federazione - e del Centro Tecnico Federale di Coverciano sono tenute a mezz'asta.

(figc.it)

