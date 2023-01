Paulo Dybala è il miglior calciatore della Serie A secondo l'Intelligenza Artificiale di Olocip, che lo piazza anche al di sopra di calciatori come Rafael Leao, Kvicha Kvaratskhelia o Victor Osimhen. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, nel quale si legge che la Joya è stata coinvolta in 5 degli 8 gol (3 reti e 2 assist) segnati dalla Roma nel 2023.

L'argentino ha anche fatto registrare una media del 78,42% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria. Nelle 17 partite giocate in questa stagione, la sua produzione sotto porta si è tradotta in 14 partecipazioni al gol (10 reti e 4 assist). In ambito europeo, infine, è il miglior calciatore per rendimento nei 90 minuti, superando anche l'attaccante del Manchester City Erling Haaland.

(as.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE