Dybala da record: l'argentino è il nuovo acquisto della Roma più veloce a prendere parte a 10 gol in Serie A dal 2004/05

Paulo Dybala continua a essere decisivo. L'argentino ha fornito l'assist ad El Shaarawy per il momentaneo 0-1 della Roma in casa dello Spezia. Come riportato dal sito che si occupa di statistiche, l'attaccante ha preso parte a ben 10 reti (7 gol e 3 assist) in 13 partite di Serie A dal suo arrivo nella Capitale, diventando il nuovo acquisto giallorosso più veloce a raggiungere questo traguardo a partire dalla stagione 2004/05.

