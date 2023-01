Cufré: "Seguo la Roma, chi ci gioca ne resta tifoso per sempre. Mi aspetto che Zaniolo rimanga"

RADIO ROMANISTA - L'ex calciatore della Roma Leandro Cufré è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione "Secondo tempo" e si è soffermato su svariati argomenti a tinte giallorosse.

Cosa pensi di questa Roma?

"La seguo sempre, chi gioca nella Roma ne resta per sempre tifoso. Ora i giallorossi sono in grande forma e hanno un grande allenatore. Napoli e Roma sarà una bellissima gara. Conosciamo bene l’intensità delle squadre di Spalletti, ma penso che la Roma farà una bella partita e spero che vinca perché così si mette stabilmente tra le prime quattro".

Su Dybala.

"È bellissimo vedere un argentino come Dybala nella Roma. Da quando è arrivato ha fatto sempre bene e ora che ha vinto il Mondiale sarà al top dal punto di vista emotivo".

Su Zaniolo.

"Zaniolo è sempre stato sotto i riflettori. Ora con Dybala penso che potrà fare molto di più. Mi aspetto rimanga alla Roma e faccia molto di più perché so che può farlo”.

Sui suoi ex compagni di squadra.

"Io mi sento spesso con Candela, Totti, De Rossi, ma anche Corvia, Tommasi e Aquilani. Quando possibile ci vediamo sempre. Ho tantissimi bei ricordi di quel periodo".

Su De Rossi.

"Ci aspettavamo tutti De Rossi allenatore. Lo era già quando era in campo, ci teneva all’ordine e alla tattica. Sicuramente starà imparando tantissimo perché sono due ruoli completamente diversi".

Sui suoi ex allenatori.

"Ho imparato tantissimo dagli allenatori sulla gestione del gruppo. Tante cose che facevamo 10 anni fa ora non si fanno più. Per la gestione ho imparato da Spalletti, Prandelli e Peckermann. Poi ho preso da tutti qualcosa per imparare il più possibile. Mi piacerebbe tornare in Italia per fare l’allenatore, è il mio obiettivo. Magari anche alla Roma, me lo auguro".

Sui tifosi della Roma.

"I romanisti saranno per sempre nel mio cuore, auguro loro una grande stagione e spero che vada tutto benissimo. Un abbraccio forte a tutti i tifosi".

(continua)