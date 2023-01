Cosa succede a una scommessa sportiva se la partita viene annullata o sospesa?

Ci sono alcune cose che uno scommettitore dovrebbe prendere in considerazione prima di piazzare un pronostico sportivo . La formazione delle squadre e altre statistiche sono tra queste. Ma questa non è una guida alle scommesse. È più una guida per conoscere i propri diritti in quanto scommettitore. Parliamo di diritti di gioco per essere più precisi. In questa guida vedremo cosa succede a una scommessa sportiva scommessa quando una partita viene sospesa.

Qual è la differenza tra una partita di calcio sospesa e una partita di calcio rinviata?

Prima è obbligatorio fare chiarezza sui termini più importanti coinvolti in questa materia. Sospensione e annullamento e rinvio sono azioni diverse che hanno conseguenze diverse sulle puntate effettuate.

Partita di calcio sospesa

Una partita di calcio è considerata sospesa quando la partita è iniziata ma successivamente l'arbitro ha deciso che la partita non deve o non può continuare. Ciò potrebbe essere dovuto a un numero qualsiasi di motivi, come maltempo, comportamento violento della folla, comportamento violento in campo o qualsiasi altra circostanza. Di base tutti eventi che potrebbero compromettere la sicurezza fisica e personale dei giocatori in campo, dell’arbitro e suoi assistenti e altro personale coinvolto.

Partita di calcio rinviata

Una partita di calcio è considerata rinviata quando il calcio d'inizio della partita viene annullato e riprogrammato prima ci sia un nuovo inizio. Nel calcio moderno questo è un requisito classico per la copertura televisiva mondiale, in cui il calcio d'inizio delle partite viene modificato per soddisfare le esigenze del pubblico calcistico globale.

Cosa succede alle scommesse quando una partita viene sospesa?

Quando una partita viene sospesa, i servizi di assistenza dei bookmaker vanno in fibrillazione. Immediatamente ci saranno centinaia di messaggi o telefonate da parte dei clienti. Tutti con la stessa domanda. “Cosa ne sarà della mia scommessa ora?”.

Ma la risposta non può essere solo una, perché ci devono essere diversi tipi di scommesse. E il futuro della schedina che si ha in mano dipende da questo. Per questo motivo non è possibile affermare cosa succede a una scommessa sportiva in questo caso senza sapere che tipo di pronostico fosse. Ecco i casi più comuni.

Risultato finale della partita e/o qualsiasi tipo di handicap

Se questa è la scommessa giocata, allora lo scommettitore deve attendere per un po’ di tempo. Fino a 48 ore. I bookmaker aspetteranno così a lungo e se la partita non sarà terminata anche se tale termine scade, la scommessa sarà annullata.

Ciò significa che si riceve indietro l'importo della scommessa se si tratta di una scommessa singola. Nel caso fosse una multipla o una parlay queste avranno moltiplicatore pari a 1,00. Va da sé che se la partita dovesse continuare e si concludesse in quel lasso di tempo, allora varrà il risultato finale che si ottiene. Come non fosse successo nullo a parte un fastidioso ritardo nel termine dell’incontro.

Over/Under

Anche nel caso delle popolari scommesse Over/Under bisogna aspettare almeno 48 ore. Tuttavia, per questo tipo di pronostico, se la partita non riprenderà durante questo periodo, la scommessa verrà considerata valida. Dopo 48 ore, i bookmaker considerano definitivo il punteggio al momento della sospensione dell’incontro. Magari mancava solo una rete per indovinare il pronostico Over/Under, pura sfortuna in questo caso.

Entrambe le squadre segnano o non segnano

Come sopra. Per entrambi questi tipi di scommesse, le regole sono le stesse dell’Over/Under. Quindi, se il gioco verrà interrotto e la scommessa è ancora aperta, ci sono due giorni. Successivamente verrà preso in considerazione il risultato al momento della sospensione.

Marcatore e Punteggio esatto

Nel primo caso, cioè si fosse piazzata una scommessa sul marcatore dell'incontro, allora la scommessa sarà persa se il gioco non continua. L'unica possibilità, qui, è vedere le squadre tornare in campo prima dello scadere del tempo. Storia totalmente diversa se si cercava di indovinare il punteggio esatto della partita. La scommessa sarà annullata quando annunceranno che la partita sarà rinviata.

Cosa succede se una partita di basket viene sospesa?

Vediamo ora cosa succede quando una partita di basket viene sospesa. Tutte le scommesse saranno annullate se la partita verrà posticipata. Se, per esempio, si fosse piazzata una scommessa sul risultato finale di una partita con o senza handicap, la scommessa sarà annullata e si riceverà un rimborso. Contrariamente alle regole delle scommesse sul calcio , le scommesse sul basket sono annullate anche se il pronostico era over/under o si era scelto qualche altro tipo di scommessa.

L’incontro di tennis viene sospeso, cosa ne sarà delle scommesse?

Se una partita non inizia mai, ad esempio a causa di una forte pioggia, la scommessa verrà annullata e si ricevono indietro i soldi.

Tuttavia, nel caso del tennis, bisogna tenere in considerazione il caso dell’abbandono dell’incontro da parte di uno dei due contendenti. Per esempio supponiamo che il giocatore A, che stava perdendo, si ritirasse durante il secondo set. In un caso di questo tipo tutte le scommesse che non avrebbero potuto essere vinte (ad esempio il giocatore A per vincere l'incontro con 2-0 set) sono da considerarsi perse. Tutte le altre scelte (ad esempio il punteggio finale 2-1, 0-2 o 1-2) saranno annullate. Così come il vincitore dell’incontro o altri tipi di pronostici.

Cosa succede quando una partita viene rinviata?

Suggeriamo sempre di leggere attentamente i Termini e Condizioni di ogni bookmaker online su cui si piazzano le proprie scommesse. Quelle descritte sono le regole generali e più comunemente applicate ma ci potrebbero essere delle eccezioni.

Ad esempio, alcuni bookmaker offrono il prelievo durante le 48 ore. O addirittura il saldo delle scommesse dopo 24 o 72 ore. Inoltre, bisogna tenere presente che alcuni bookmaker hanno la regola “gioca o paga”. Ciò significa semplicemente che se, ad esempio, è stata piazzata una scommessa sul marcatore di una partita e il giocatore non è titolare e non sarà in campo fino alla sospensione, in base a tale regola la scommessa sarà considerata persa.