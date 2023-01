Comparsi a Roma adesivi raffiguranti Hitler con la maglia giallorossa. Gualtieri: "Sfregio inaccettabile, vergogna"

In diversi quartieri di Roma sono comparsi oggi adesivi raffiguranti Adolf Hitler con la maglia giallorossa. Gli sticker rettangolari hanno tappezzato la segnaletica stradale e le serrande degli edifici commerciali di diversi quartieri, da Piazza Vescovio a Trieste, fino ad arrivare a Talenti, Montesacro e Tufello.

(roma.repubblica.it)

Immediata è arrivata la reazione del sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. Queste le sue parole, pubblicate sul suo account Twitter: "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori".