CIES: la Roma è la squadra di Serie A che utilizza più giocatori del vivaio

Sono tanti i giovani del vivaio lanciati da Josè Mourinho nell'ultimo anno e mezzo. Da Zalewski a Bove fino a Tahirovic. E il club giallorosso, a tal proposito, guida una speciale classifica redatta dal CIES sui club che danno maggior spazio ai giovani del vivaio, tenendo conto della percentuale di minuti giocati da quei calciatori formati nella società, quindi presenti da almeno tre anni fra i loro 15 e 21 anni. La Roma è il club della Serie A che ha la percentuale più alta: il 17,8% dei minuti giocati per 4 calciatori. Segue l'Atalanta, con il 16,6% per 5 calciatori; e la Juventus (10,5% per 5 calciatori). Per quanto riguarda le squadre dei primi 5 campionati europei, la Roma occupa il 21esimo posto. Al comando l'Athletic Bilbao con il 56,5% per 13 giocatori utilizzati.

(football-observatory.com)

