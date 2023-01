CIES Football Observatory: Abraham tra i primi 100 calciatori più costosi del mondo

Il CIES Football Observatory, società che si occupa di statistiche riguardanti il calcio, ha stilato la classifica dei 100 calciatori più costosi del mondo. La graduatoria è stilata in base a un algoritmo che considera l'età, la scadenza del contratto, il rendimento e le qualità tecniche di ciascun calciatore. Al primo posto c'è Jude Bellingham del Borussia Dortmund, con un valore di 208.2 milioni di euro; Phil Foden si trova in seconda posizione con 200.5 milioni, mentre Kylian Mbappé è terzo con 190,7 milioni. L'unico calciatore della Roma presente in questa speciale classifica è Tammy Abraham, che siede in 95esima posizione con un valore di 51.2 milioni di euro.

(football-observatory.com)

VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA