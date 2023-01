Chanel Totti: "Tifo i giallorossi. Re di Roma? Ce n'è solo uno..."

TWITCH - Ospite di una diretta sul canale Twitch del "Rosso", Chanel Totti ha parlato anche di calcio, soffermandosi sulla Roma. Queste le dichiarazioni della secondogenita dell'ex capitano giallorosso: "Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma. La Lazio? No dai, l'Inter a questo punto... Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli. Mia madre non tifa proprio invece. Non è sempre facile essere la figlia di Totti, a volte è abbastanza complicato, ci sono i pro e i contro. Re di Roma? Per me ce ne è soltanto uno".