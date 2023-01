Castan: "La malattia mi ha tolto il sogno di giocare il mondiale e quello di fare la storia con la Roma"

Torna a parlare Leandro Castan. L'ex difensore giallorosso, ritiratosi lo scorso luglio, è tornato anche sul cavernoma scoperto nel 2014 e sul difficile rientro: "Penso che la mia carriera si divida in due momenti, quello di Leandro Castan campione e quello di Leandro Castan uomo. Solo io so cosa ho passato per tornare a giocare. La malattia mi ha tolto tutti i miei sogni, quello di giocare il Mondiale, quello di fare la storia con la Roma e magari vincere lo scudetto o giocare in Champions. Non ho mai avuto la possibilità di giocarla perché nel giorno dell’esordio in Coppa ero in ospedale. La malattia mi ha tolto tante cose, ma mi ha anche dato tante cose buone"