Capello: "Lo Scudetto del Napoli sarebbe come quello che ho vinto io a Roma"

KISS KISS NAPOLI - L'ex tecnico della Roma, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante Radio Goal, trasmissione dell'emittente campana, elogiando la squadra di Luciano Spalletti e facendo un paragone con lo Scudetto vinto nella capitale.

Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli deve rimanere concentrato, non deve mollare. La squadra però c’è e sembra non avere problemi. Lo scudetto del Napoli sarebbe come quello mio alla Roma, i giocatori ormai hanno capito qual è la loro forza, il grande merito va anche a Spalletti. Champions League? Il Napoli è pericoloso per tutte le squadre, se gioca con umiltà può andare avanti ovunque. Kvara e Osimhen stanno facendo benissimo ma non dimentichiamo chi è dietro di loro, gli altri giocatori mettono in evidenza il loro lavoro”.

