Calafiori: "Con Mourinho instauri più di un rapporto"

GIANLUCADIMARZIO.COM - "Sognavo di esordire e giocare con la Roma" racconta ai microfoni del sito dell'esperto di calciomercato. “Ho realizzato tutto ciò, poi la vita e il calcio mi hanno portato a prendere altre strade ma non ho rimpianti. Ho bellissimi ricordi

A Torino, contro la Juventus: “Ricordo il gol annullato e il rigore procurato. Emozioni davvero forti, ero teso ma poi a fine partita mi sono sentito sollevato. Era il mio sogno. L’anno prima del mio esordio facevo qualche allenamento con la prima squadra e fu De Rossi ad aiutarmi a inserirmi. Ma anche Kolarov, Dzeko, Pellegrini”.

A dargli fiducia fu Paulo Fonseca, un allenatore a cui Riccardo deve molto: “Fonseca era poco a contatto con i calciatori e ti lasciava tranquillo. Non sentivo tanta pressione, mi sono trovato benissimo”. L’esordio in Europa League, i minuti che aumentano, la fiducia che cresce. Riccardo sogna ad occhi aperti. Tanti i ricordi che Calafiori tira fuori e tra questi c’è spazio anche per qualche simpatico aneddoto: “A volte mi facevano degli scherzi quando mi sedevo a tavola…”.

Prima Fonseca, poi Mourinho. Nel 2021 l’allenatore portoghese saluta Roma e lascia la panchina allo Special One: “Con Mourinho instauri di più un rapporto, lui cerca questo: mi sono trovato bene, ho avuto le mie occasioni ma alla fine è andata così. Ho preso un’altra strada ma ho dei bei ricordi di entrambi”. A proposito di Mou, ricordate la sua prima “immagine” da allenatore della Roma? Sul divano di casa a studiare i giocatori giallorossi su WyScout. E in particolare proprio Calafiori: "Mi ha fatto veramente piacere perché è sempre bello quando un allenatore così importante ti monitora e studia i tuoi progressi. È stata una sorpresa, non me lo aspettavo".

