Calafiori: "Avevo un bel rapporto con Mourinho"

SKY SPORT - La scorsa estate Riccardo Calafiori ha lasciato definitivamente la Roma per accasarsi al Basilea. In questa prima parte di stagione, l'esterno classe 2002 ha raccolto 8 presenze in campionato oltre a 2 in Conference League. Queste le sue parole sui rapporti avuti a Roma con Mourinho e, prima, con Daniele De Rossi.

Sul rapporto con Mourinho.

"Di Mourinho ho un bel ricordo, avevamo un bel rapporto, al contrario di quello che si pensi"

Sul rapporto con De Rossi.

"È passato dall’essere il mio idolo ad essere non dico migliore amico, ma fratello maggiore, mi ha preso sotto braccio e ogni volta che devo affrontare qualcosa lo sento. Penso che lui sia nato per fare l’allenatore perché anche in campo lo era già"