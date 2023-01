Cagliari, Ranieri: "De Rossi diventerà un allenatore importante"

Scontro piuttosto giallorosso quello che si disputerà domani alle ore 20:30 tra il Cagliari dell'ex tecnico della Roma Claudio Ranieri e la SPAL di Daniele De Rossi, bandiera della squadra capitolina. Alla vigilia del match, l'allenatore rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni sul collega, con cui ha condiviso lo spogliatoio (avendo ruoli diversi) ai tempi della Roma. Le sue parole:

"È stato un giocatore importante per la Roma, per me, e sono anche certo che diventerà un allenatore importante. Ma ora penso alla SPAL, che è un ottima squadra, ho qui un po' di dati: per duelli vinti è prima in campionato, e lo stesso per passaggi riusciti, è la squadra che riesce a concretizzare la maggior parte delle azioni che crea, tocca il 79% di questa statistica... crea molto, sbaglia poco. E aggiungo che con l'arrivo di De Rossi ha fatto meglio fuori casa, subendo poco e vincendo in casa del Parma e della Reggina, oltre poi a non incassare gol lontano dal "Mazza" da 319'. Ci sarà da stare con le antenne super dritte".