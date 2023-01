Batistuta: "A Roma esperienza fantastica. Dopo aver vinto lo Scudetto facevamo fatica a uscire di casa"

DAZN - Gabriel Omar Batistuta, ex calciatore della Roma e vincitore dell'ultimo Scudetto conquistato dai giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming. L'argentino si è soffermato su svariati temi, tra cui il rendimento della squadra di José Mourinho. Queste le sue parole.

Come vede queste Serie A?

"Secondo me vincerà il Napoli. Faccio il tifo per loro, perché penso che se lo meriti. Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest'anno lo vedo più convinto. Il vantaggio è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri".

Cosa pensa della Roma di Mourinho?

"La vedo qualche volta. L'allenatore ha riportato entusiasmo nella tifoseria. Il mio rapporto con Roma è bellissimo, eravamo una grandissima squadra e i tifosi mi amano ancora. C'era la voglia di vincere, importantissima, e la vittoria della Lazio dell'anno prima ci ha dato una spinta in più e ci ha aiutato. Sono riuscito a prendermi quello che avevo cercato per 10 anni, ho un bellissimo ricordo e devo dire che l'anno che abbiamo vinto lo scudetto facevamo fatica a uscire di casa. L'esperienza è stata bellissima".

La rivedremo in Italia come allenatore o dirigente?

"Amo l'Italia, lo devo confessare, mi sento a casa lì. Ho fatto il corso da allenatore ma mi vedo più come dirigente e ne approfitto per lanciare un appello. Penso di essere preparato ma non ho bisogno di prendere la prima cosa che mi capitano. Se arriverà un progetto stimolante dirò sì".