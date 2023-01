Barcellona, Xavi: "Le sfide con il Real Madrid di Mourinho non sono state positive. Abbiamo dato una brutta immagine dei club"

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della finale della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Il tecnico dei blaugrana ha parlato del buon rapporto che ha con Ancelotti, l'esatto opposto di quando sulle panchine dei due club vi erano Guardiola e Mourinho. Le sue dichiarazioni: "Il periodo dei 'Clasicos' con Mourinho non è stato positivo per nessuno, né il Real Madrid né il Barcellona hanno dato una buona immagine. Dobbiamo mostrare cavalleria. Con Ancelotti ho un buon rapporto, ci siamo visti tante volte. Gli ho persino dato un premio quando ero ambasciatore in Qatar per l'Aspire Academy. Mi sembra una persona straordinaria e un gentiluomo del calcio. Bisogna andare su questa linea e non lasciare che sia una guerra solo sportiva. Ho ammirazione per l'allenatore e per diversi giocatori del Real Madrid e non devo nascondermi".