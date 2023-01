Asd Nuova F84, il circolo che unisce gli sport con la racchetta e la cucina tradizionale della trattoria "Da Romeo"

La Asd Nuova F84 è una realtà familiare dove lo sport e la cucina genuina si uniscono generando una piccola oasi di pace nel caos di Roma.

All’interno del circolo si svolgono tutte le attività di racchetta, con tre campi da padel e due di tennis in terra rossa, ping pong e badminton per i più appassionati. Tutte la attività sono seguite da professionisti del settore, maestri nazionali e preparatori atletici sotto la supervisione del maestro Fit nonché presidente Mirko Mennella. Lo spirito del circolo è quello dell’inclusione che cerca e tende ad abbracciare tutto il quartiere in una multiculturalità con l’unico obiettivo di migliorarsi e migliorare.

Cercando negli anni di evolversi, il circolo ha creato un ampio parcheggio che accoglie tutti i clienti che desiderano cimentarsi in una partita di padel con gli amici - il campo panoramico è il più gettonato - o in una partita di tennis su campi di terra rossa. Una nota di merito va al socio Carlo Ferrara che grazie al suo blog - ormai un istituzione - Mr Padel Paddle ha incentivato la promozione di questo sport in tutta Italia. L’Asd ha un offerta sportiva molto vasta, partendo da corsi principianti per grandi e piccini, fino all’agonismo senza dimenticare l’aerea fitness con macchinari per allenamenti di gruppo ed individuali.

Il fiore all’occhiello poi è la piccola trattoria casalinga “da Romeo”, una sinergia di sapori antichi che lo chef ripropone spolverando le ricette antiche di famiglia. Una bella realtà sociale nel territorio romano!

IL CIRCOLO E’ APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 00.

IL RISTORANTE “da Romeo” E’ CHIUSO IL LUNEDI PER RIPOSO SETTIMANALE E LA DOMENICA SERA.

Per contatti Mirko Mennella tel. 320/0542251.