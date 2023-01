As Roma: collaborazione con Ulti Agency per gli Esports

Negli ultimi anni la Roma si è lanciata, al pari di altri club, nel settore degli Esports e ora il club giallorosso ha annunciato una nuova partnership con Ulti Agency. Questo il testo della nota pubblicata sul proprio sito ufficiale dalla Roma:

Il Club giallorosso è lieto di annunciare una collaborazione con Ulti Agency, rinomata Esports agency norvegese che rappresenta oltre 60 atleti professionisti all’interno di sei diversi titoli. La sinergia avrà l’obiettivo non solo di potenziare le attuali attività del dipartimento Esports della AS Roma ma anche di esplorare nuove opportunità strategiche per il Club, tra le quali nuovi titoli dove far approdare il brand giallorosso.

L’AS Roma è stato uno dei primi Club italiani a creare un proprio dipartimento Esports. Nel corso degli anni è diventata una solida realtà nel mondo del gaming competitivo attraverso successi e iniziative che le hanno permesso di farsi conoscere a un pubblico sempre più vasto. “È un grande giorno per ULTI Agency – ha spiegato Asgeir Kvalvik, Ceo di ULTI Agency –, è un onore infatti lavorare insieme a un club leggendario come la Roma. Questo accordo è in linea con la visione centrale della nostra azienda per il futuro: crediamo fortemente nelle sinergie tra sport tradizionali ed Esports. L'AS Roma ha già una consolidata storia in questo campo e non vediamo l'ora di aiutarli a continuare la loro crescita. Siamo davvero entusiasti e motivati per il lavoro che ci aspetta. Forza Roma!”

Nelle ultime due stagioni il team di eFootball si è distinto nella è Football Championship Pro e nei prossimi giorni Adrian Urma, Salvatore Gagliardo e Andrea Galimberti avranno modo di prepararsi alla prossima stagione allenandosi secondo le metodologie sviluppate da Ulti Agency.

