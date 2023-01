As Roma: Adidas si ispirerà alla maglia 1993/94 per la prossima stagione. Torna il lupetto anche sulla rossa

Dalla prossima stagione Adidas firmerà le maglie della Roma. Dopo due stagioni con New Balance, il club giallorosso tornerà a farsi vestire dallo storico marchio a tre strisce a quasi 30 anni di distanza. E l'ispirazione verrà proprio dal passato, con la maglia 1993/94 (in foto) come modello.

Compreso il lupetto che tornerà anche sulla prima maglia, con la seconda che sarà bianca e la terza di colore nero come anticipato da Filippo Biafora su Twitter.