Antalyaspor, Sahin: "Questa estate volevo un giovane della Roma. Con Mourinho ho vissuto l'anno più difficile della mia vita da calciatore"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Nuri Sahin, allenatore dell'Antalyaspor, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito calcistico. Tra i vari temi trattati, il turco si è soffermato anche su José Mourinho, suo ex tecnico ai tempi del Real Madrid, rivelando anche un retroscena di mercato avvenuto in estate.

Tra i tecnici che ha avuto c'è stato José Mourinho al Madrid.

"È stato interessante, ci sentiamo, quest'estate abbiamo parlato, ero interessato a un giovane della Roma. È stato l'anno, da calciatore, più difficile della mia vita: non giocavo, ho avuto infortuni, è un allenatore completamente diverso da Jurgen da cui arrivavo. Il giorno in cui sono andato via abbiamo parlato e quel che amo di Mourinho è che... È onesto. Diretto. Ti guarda negli occhi e ti dice tutto. Se sei bravo, sei bravo, se non lo sei, non lo sei. Ero giovane, ci sono stato male, mi chiedevo 'perché lo sta facendo?' Ora che sono un allenatore, che capisco, non ci vedo niente di male. Sapevo che sarebbe stata dura, non è stata facile gestirla ma lui è sempre così: quando ho guardato il documentario sul Tottenham, l'ho riconosciuto. È un vincente, farebbe di tutto pur di vincere".

E allora perché non è andata?

"Da giocatore ero sicuro di poter giocare al Madrid, sono stato un giocatore di alto livello. Solo che al Real non basta: devi essere mentalmente forte. Gli allenamenti non si fermano mai, io con gli infortuni avuti non ero pronto. Mi allenavo con giocatori di livello mondiale e anche io avevo qualità ma dopo gli infortuni non sono riuscito a gestire la pressione, la tensione: ero impaziente, guardandomi indietro avrei dovuto aver pazienza. Tutti mi dicevano 'sei al Madrid, devi essere felice', ma non basta".

