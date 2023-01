Anellucci (ex ag. Dybala): "Zaniolo? Un campione non si sarebbe mai comportato così"

«La situazione di Zaniolo? Non voglio esprimermi, ma ora ci sono giocatori che fanno due gol in Serie A e richiedono cifre folli, stando più sui social che in campo. Se un mio giocatore dice che non indosserà più la maglietta del suo club, per me resta a casa tutta la vita. Un campione, e io qualcuno ne ho conosciuto, non si sarebbe mai comportato così». Lo ha detto Claudio Anellucci, ex procuratore di Paulo Dybala ed Edinson Cavani, all'Hilton di Fiumicino durante l'ultima giornata del calciomercato invernale. L'agente ha anche parlato del suo pupillo Dybala: «Paulo ha bisogno di amore, di sentirsi importante e coccolato. L'intelligenza di Mourinho si vede nel rapporto che ha col giocatore: lo abbraccia e lo fa sentire protetto. Dall'altra parte, c'è stata la follia della Juventus di far andare via un giocatore del genere a parametro zero».